Начальник орловской полиции стал почетным гражданином области

На прошедшей сессии облсовета начальнику УМВД России по Орловской области Юрию Савенкову было присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области». Решение было принято большинством голосов депутатов. Начальник регионального УМВД поблагодарил народных избранников за оказанное доверие.

— Это звание – самая высокая оценка жизненного пути, — сказал он.

Генерал-майор полиции Юрий Савенков возглавил УМВД России по Орловской области в 2009 году. Уроженец Курской области, он поступил на службу в ОВД в 1976 году. Большую часть своей карьеры он провел в уголовном розыске.