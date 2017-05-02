Начальник орловской полиции стал почетным гражданином области

02.05.2017 Новости

На прошедшей сессии облсовета начальнику УМВД России по Орловской области Юрию Савенкову было присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области». Решение было принято большинством голосов депутатов. Начальник регионального УМВД поблагодарил народных избранников за оказанное доверие.

— Это звание – самая высокая оценка жизненного пути, — сказал он.

Генерал-майор полиции Юрий Савенков возглавил УМВД России по Орловской области в 2009 году. Уроженец Курской области, он поступил на службу в ОВД в 1976 году. Большую часть своей карьеры он провел в уголовном розыске.


5 комментария Начальник орловской полиции стал почетным гражданином области

  2. Почетных граждан всё больше,а обычных граждан всё меньше в вымирающей области.

    Ответить

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования