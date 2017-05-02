Орловцы стали реже жениться

Статистика зафиксировала минимальный за 7 лет уровень браков в Орловской области.
По сообщению Орелстата, в 2016 году в Орловской области был зарегистрирован 4551 брак. Это на 1200 браков меньше, чем в 2015 году, и намного меньше, чем в каждый год, приведенный в таблице. Согласно данным, только в 2012 и 2015 году количество свадеб на Орловщине не превышало 6000 в год. В минувшем году молодожены не преодолели отметку даже в 5000.
Вместе с тем количество разводов в год также сократилось — в 2016 году было зарегистрировано 3236 расторжений брака, что на 200 меньше, чем в 2015 году. За 7 лет впервые не был преодолен рубеж в 3300 разводов в году.
Кстати, в январе-марте 2017 года орловцы успели сыграть 787 свадеб, что соотносимо с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, 840 пар уже успели развестись.
Ничего удивительного. Сейчас женятся дети, рождённые в 90-х, а их было очень мало.
Орел — редкий областной центр, где нет Дворца бракосочетаний.
Дело не в штампе, а во взаимопонимании.
«..Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает из нормального потока общественной жизни самых дееспособных. Именно в этом ее угроза будущему страны.
В России, как, впрочем, и по всему миру, среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста наркомании в этой среде самые высокие. Средний возраст приобщения к наркотикам сегодня составляет 13 лет. Но уже выявлены случаи наркотической зависимости у 9-10-летних детей. Выборочные опросы подростков показывают, что 44% мальчиков и 25% девочек попробовали хотя бы раз в своей короткой жизни наркотики и другие психоактивные вещества. Более 14 тысяч несовершеннолетних (из них почти 6 тысяч учащихся) состоят на учете в качестве потребителей наркотиков и около 7 тысяч (из них свыше 1600 учащихся) – в качестве потребителей сильнодействующих одурманивающих веществ…»
Никто не угадал!Ё Это-следствие соц. политики власти.ничего более,прожиточный минимум и цены.Тут в соседних новостях,про рождаемость и миграцию,всё в красном отрицалове-вывод:соц политика области отрицательна! А теперь про Курск и Белгород,Брянск хотя бы.Ну хоть и елец,хотя это уровень Мценска.Короче,когда в кремле заметят,что Орла нет,может тогда заберут Потомского.