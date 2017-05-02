Орловцы стали реже жениться

Статистика зафиксировала минимальный за 7 лет уровень браков в Орловской области.

По сообщению Орелстата, в 2016 году в Орловской области был зарегистрирован 4551 брак. Это на 1200 браков меньше, чем в 2015 году, и намного меньше, чем в каждый год, приведенный в таблице. Согласно данным, только в 2012 и 2015 году количество свадеб на Орловщине не превышало 6000 в год. В минувшем году молодожены не преодолели отметку даже в 5000.

Вместе с тем количество разводов в год также сократилось — в 2016 году было зарегистрировано 3236 расторжений брака, что на 200 меньше, чем в 2015 году. За 7 лет впервые не был преодолен рубеж в 3300 разводов в году.

Кстати, в январе-марте 2017 года орловцы успели сыграть 787 свадеб, что соотносимо с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, 840 пар уже успели развестись.