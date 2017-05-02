Под Орлом мужчина разобрал и сдал на металлолом чужую фуру

Его поймали сотрудники полиции.

Сотрудники МО МВД России «Ливенский» раскрыли кражу неисправной фуры, припаркованной в деревне Навесное, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 57-летний хозяин автомобиля обратился в полицию, заявив, что его грузовик «Скания» был похищен в период с августа прошлого года по апрель нынешнего, при этом автомобиль был не на ходу. Общую сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.

Полицейские нашли вора — им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что он методично разбирал грузовик и относил детали в металлолом. Краденое уже изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».