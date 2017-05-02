В Орловской области стало рождаться меньше детей

Смертность при этом осталась на уровне прошлого года.
Как сообщает Орелстат, в январе-марте 2017 года в Орловской области родились 1716 детей, что на 15% меньше, чем в прошлом году. При этом скончалось 3199 человек — показатель на уровне прошлого года. Естественная убыль населения составила 1483 человека.
Официальная статистика гласит, что чаще всего орловцы умирают от болезней системы кровообращения — 59,5%. На втором месте в списке причин смерти новообразования — 15,4%. Остальное приходится на внешние причины смерти, болезни органов дыхания, пищеварения и другие причины.
Молодежь из-за безработицы, отсутствия социальных перспектив, безнадеги, вида массовой коррупция и безделия власти, массово уезжает из области. Кому рожать? Зачем плодить нищету?
А после войны деньги в мешках раздавали, социальные перспективы — слесарь пятого разряда, из идей все строили коммунизм в который никто не верил, власть только и делала что работала. И ничего, как-то на свет наши родители появились. Просто нужно уважать своих родителей и свою семью, уметь любить и прощать. Все остальное брехня.
Как зачем? чтобы не голодать в старости.
Дмитрий, вы ещё до неё дотяните.
Это есть результат целенаправленного уничтожения прежде всего русского народа. Когда же мы поймем все это и сделаем правильные выводы.