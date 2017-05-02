В Орловской области стало рождаться меньше детей

Смертность при этом осталась на уровне прошлого года.

Как сообщает Орелстат, в январе-марте 2017 года в Орловской области родились 1716 детей, что на 15% меньше, чем в прошлом году. При этом скончалось 3199 человек — показатель на уровне прошлого года. Естественная убыль населения составила 1483 человека.

Официальная статистика гласит, что чаще всего орловцы умирают от болезней системы кровообращения — 59,5%. На втором месте в списке причин смерти новообразования — 15,4%. Остальное приходится на внешние причины смерти, болезни органов дыхания, пищеварения и другие причины.