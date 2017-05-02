Заводской район Орла остался без воды

2 мая в областном центре произошла крупная коммунальная авария.

Власти Орла пообещали вернуть воду в Заводской район к 20 часам 2 мая, сообщили в мэрии. Сегодня на магистральном водоводе произошла аварийная ситуация, и с 14:30 большая часть района, за исключением Лужков, осталась без водоснабжения.

По информации начальника «Водоканала» Василия Иванова, причиной аварии могли стать гидроудары вследствие отключений электроэнергии.

— Сейчас на месте аварии работает 10 единиц техники. По предварительной оценке, на устранение неисправности потребуется около пяти часов, еще 1,5-2 часа необходимо на промывку и заполнение системы. Ориентировочно подача воды начнется с 20 часов, — сообщили в мэрии.

В данный момент машины «Водоканала» подвозят воду — они находятся на пересечении улиц Черкасская и Нормандии-Неман, а также на конечной остановке в 909-м квартале.