Заводской район Орла остался без воды

2 мая в областном центре произошла крупная коммунальная авария.
Власти Орла пообещали вернуть воду в Заводской район к 20 часам 2 мая, сообщили в мэрии. Сегодня на магистральном водоводе произошла аварийная ситуация, и с 14:30 большая часть района, за исключением Лужков, осталась без водоснабжения.
По информации начальника «Водоканала» Василия Иванова, причиной аварии могли стать гидроудары вследствие отключений электроэнергии.
— Сейчас на месте аварии работает 10 единиц техники. По предварительной оценке, на устранение неисправности потребуется около пяти часов, еще 1,5-2 часа необходимо на промывку и заполнение системы. Ориентировочно подача воды начнется с 20 часов, — сообщили в мэрии.
В данный момент машины «Водоканала» подвозят воду — они находятся на пересечении улиц Черкасская и Нормандии-Неман, а также на конечной остановке в 909-м квартале.
Памятники ставят проектируют мосты и торговые павильоны, а коммуникации? — уже по одному этому сообщению видно, что проблемы с электричеством и с трубопроводом водоканала — на это видимо денег нет. Короче говоря, блеск нищеты, я бы так выразился.
Алексей, все проще. Посмотри внимательнее, кто руководит областью и городом. Случайные люди, без профессионального образования и опыта, вруны и непорядочные люди.
Не надо ныть, по сравнению с 90 ми с водоснабжением в Орле более чем нормально. А аварии не случаются только там, где нет вообще никаких коммуникаций.
Памятники у нас не ставят только ленивые,а все остальное делают для галочки, а не для города, нет хозяина, нет спроса за двоечное руководство,нет ответственности.
Все так просто: авария…воды нет…а как быть , если ее нет в запасе? И это уже не первый раз за короткий промежуток времени!
Владимир, не знаю сколько вам лет, но мы живем в 21 веке!
Ну да. А в 21 веке вода в дома идёт не по трубам, а чисто по вай фаю(или феньшуню?).))) Новые технологии помогают, но проблему не решают. Не так давно на Бурова — Радзевича Белевича оползень и пластиковую трубу порвал, сидел целый квартал без воды…)))
Хорошо бы автору публикации знать правильное название предприятия-то: МПП ВКХ «Орелводоканал» (или писать без кавычек)
Ага,кое кто говорит,что колбасы в 90-е не было,зато сейчас завались,только ее даже дом.животные не жрут. Вот не надо про 90-е,действительно,живем в век нанотехнологий.
Угу. Но вода то как ещё в Древнем Риме повелось, бежит по трубам. А трубы имеют свойство в самый неподходящий момент рваться. Причины разные, итог — один. И тут вряд ли нанотехнологии существенно помогут.))) Хоть на навоз изойди.)
Воды все еще нет
вот уже 20.25, а воды ещё нет. думаю, что не раньше 22-00 дадут. вот тут некоторые про XXI век говорят, а все коммуникации ещё с прошлого столетия не менялись. кстати, сейчас Потомский опять начнёт про концессию говорить, а это будет гибель для Водоканала.
Согласен про некомпетентных временщиков, управляющих городом и областью.
«Временщики и некомпетентные», однако надо признать, тот беспредел, до какого дошли в 90 е в снабжении водой удалось преодолеть. Можете обзывать всех и каждого, но против фактов не попрёшь.
to Владимир: Как ты(именно ТЫ) любишь подмахивать властьимущим и вспоминать 90-е. Я просто диву даюсь. Ты уже не в первой теме троллина спалился своим лизанием, я смотрю павлик(один из известнейших персонажей на данном ресурсе) оставил нехилое наследство, раз тролли вроде тебя плодятся и «благоухают». Я долго терпел твои высеры, но всему есть предел. Объясню тебе каброн, как в своё время объяснил палику:» Люди-не идиоты!(в большинстве своём)». Твои отчаянные попытки очеловечить себя это не более чем-самодурство! Пойми тролль,здесь сидят люди с момента основания этого ресурса,со времён выкидывания удава «ссаными тряпками на мороз». И этих людей ты не разведёшь!Попроси разраба вписать в алгоритм твоих действий-этот простой факт. Если власть делает реально хорошие вещи,то и без твоих(и армии потешных троллей) высеров люди ценят это. Мне можешь даже не отвечать.Я пишу это не как тебе,а как новым пользователям,которые с недавнего времени на ресурсе и не знают всех особенностей троллей на данном ресурсе. Сколько бы не менял тролль свой ник, он останется троллем. И это значит—->>>ИМХО! xD
P.S. Справедливости ради, нужно отметить что на ресурсе есть ещё один Владимир. Но,он адекватный или как минимум не тролль. Если кому интересно,то можно в архиве ресурса найти его посты. Всем удачи и с наступающим праздником!
«Вспомнила бабушка когда ц…..ой была».
Владимир, может уже достаточно подлизывать у «больших» вредителей?
Где же вода, обещали к 8-ми,до сих пор нет.А потом еще пол ночи ржавая будет.Ну и сюрприз сегодня нам преподнесли!
Ради Потомского мы готовы хоть до нового года без воды. Нужно всем уважать губернатора.
Про 90’е… Мы сейчас живём и пользуемся тем,что было создано и построено в 50’ых,60’ых,70’ых и в 80’ых.В 90’ых мало чего создавали, ибо некогда было. А дальше и подавно. Дальше не то,что некогда, а идеи уже совсем другие. И это ИМХО ( In My Honest Opinion — по моему скромному мнению), а не так, как выразился один из предыдущих ораторов.
По существу: авария на Знаменке чуть ли не каждый год…А вы видели где-нибудь,чтобы меня ПОЛНОСТЬЮ водопровод,хотя бы одну ветку?)))