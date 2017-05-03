Арбитраж отложил банкротство «Дормаш-Интернешнл»

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл» о продлении процедуры конкурсного производства. Оно мотивировано тем, что еще не завершены обязательные мероприятия. Напомним, что «Дормаш-Интернешнл» является дочерней компанией ЗАО «Дормаш». Завод учредил эту компанию для реализации своей продукции. Сейчас обе организации находятся в стадии банкротства.

Дело о несостоятельности «Дормаш-Интернешнл» было возбуждено 15 декабря 2015 года по заявлению ООО «Аби». Впрочем, 31 марта 2016 года суд произвел замену заявителя с ООО «Аби» на ООО «Меркатор Холдинг». Решением арбитража от 10 ноября 2016 года ООО «Дормаш-Интернешнл» признано несостоятельным.

В процессе было установлено, что не все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве, завершены. В частности, не утвержден порядок продажи имущества. Соответственно, это имущество не реализовано и не завершены расчеты с кредиторами. Кроме того, конкурсный управляющий пришел к выводу о необходимости оспаривания части сделок, совершенных предприятием-должником. Ходатайство было удовлетворено. Срок конкурсного производства в отношении ООО «Дормаш-Интернешнл» продлен до 3 августа 2017 года.