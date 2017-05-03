План праздничных мероприятий к Дню Победы в Орле

В преддверии 9 мая и в сам День Победы в областном центре пройдут торжественные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, празднование Дня Победы в Орле откроют Торжественная церемония подъема дубликата Красного флага на площади Мира, митинг Памяти, церемония возложения цветов к памятнику героям – танкистам и братской могиле. Всё это состоится в сквере Танкистов 5 мая в 10 часов. В тот же день в 12 часов в ОГАТ им. Тургенева состоится праздничный концерт.

6 мая на площадке перед МФЦ (ул. Ленина, 1) в 17 часов начнется Бал Победы.

9 мая в 9 часов состоится возложение Гирлянды славы к стеле «Орел — город воинской славы» на бульваре Победы. В 10 часов на площади Ленина состоится торжественное шествие войск, которое сменит плац-концерт «Будущее за нами». В 12 часов на площади нанчется формирование колонны «Бессмертного полка».

В Детском парке в 17 часов начнется Гала-концерт XIII городского фестиваля — конкурса «Не стареют душой ветераны», а на площади Ленина в 19 часов — концерт «Победный май! Поклон земной и благодарности слова…». Также тематический концерт пройдет и на площади перед КДЦ «Металлург».

В 22 часа небо озарит праздничный фейерверк.