Рядовым орловцам компенсировали 244 млн рублей расходов на ЖКХ

Областная КСП рассказала о проверке программы поддержки малоимущих граждан.

«ОрелГрад» продолжает обзор доклада областной Контрольно-счетной палатой результатах проведенных проверок. Так, одна из них коснулась целевой программы социальной поддержки граждан. Ее действие было рассчитано на 2013 — 2016 годы. В рамках программы из бюджета региона нуждающимся выдавались социальные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Размер материальной помощи рассчитывался индивидуально исходя из уровня дохода семьи, уплаченной суммы за ЖКХ и нормативов потребления, утвержденных правительством области. Общий объем проверенных средств составил 244,31 миллиона рублей. Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 13,8 миллиона.

«По итогам проверки установлено, что средства субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выделенные из областного бюджета департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, перечислены получателям в полном объеме, — отмечает в докладе КСП. — При этом департамент не в полной мере обеспечивает качество планирования расходов областного бюджета при определении потребности в субсидии на соответствующий финансовый год. Фактически произведенные выплаты субсидий за 2015 год составили 94,9 процента от утвержденных лимитов бюджетных обязательств».