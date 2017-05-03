В 2017 году в дороги Орла закатают 384 миллиона рублей

Утвержден перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году.

Ремонт дорог Орла начнется в середине июня, дал понять начальник УКХ Дмитрий Зуев на рабочем совещании в администрации города. По его словам, конкурсы по выбору подрядчиков будут объявлены 14 мая и продлятся в течение месяца. Победители торгов приступят к ремонтным работам.

Из 384 миллионов, которые потратят в этом году на ремонт дорог, бóльшая часть приходится на средства Дорожного фонда Орловской области — почти 353 миллиона. Горбюджет добавит 31 миллион рублей.

В перечне объектов, которым предстоит ремонт в 2017 году, много дорог из прошлогоднего ремонта. В частности, это и Наугорское шоссе с улицей Лескова, которые орловские автолюбители успели возненавидеть — ремонт там так и не завершился. Со второго раза попробуют отремонтировать улицы Комсомольскую, Набережную Дубровинского, Степана Разина и другие.

В перечень также попали 1-я Посадская, переулок Пищевой (вместе с расширением на перекрестке с пер. Маслозаводским — прим. ред.) и другие улицы. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.