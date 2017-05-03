В Орле инвалиды будут платить за ОДН на общих основаниях

Администрация Орла внесла изменения в устаревшее постановление.

Глава администрации Орла Андрей Усиков внес изменения в принятый в 2010 году «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов». Речь идет только о тех, кто проживает в частном жилищном фонде. Напомним, что по закону к таковому относятся не только индивидуальные дома, но и приватизированные квартиры. Согласно постановлению, ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов полагалась просто за жилищную плату.

Новая редакция уточняет структуру платежей и понятие частного жилищного фонда. Так, семьям с детьми-инвалидами, зарегистрированным в частных квартирах, размер компенсации составит все те же 50 процентов, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений. Возмещению подлежат затраты за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а также за содержание и текущий ремонт общего имущества. При этом плату за ОДН из бюджета компенсировать не будут.

Аналогичная норма установлена для инвалидов 1-й, 2-й и 3-й групп. Единственное отличие от льготы для семей с детьми-инвалидами — величину возмещения расходов взрослым инвалидам будут рассчитывать в зависимости от занимаемой ими жилой площади, но не более 60 кв. м. Плата за ОДН и за отведение сточных вод также не включена в состав компенсации.