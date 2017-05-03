В Орле УК оштрафовали на 125 тысяч за разрушенный подъезд

ООО «ЖЭУ №10» выплатит штраф.

Как сообщили в Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области, управляющая компания «ЖЭУ №10» была оштрафована на 125 тысяч рублей. Проверка показала, что организация ненадлежащим образом следит за состоянием дома №5 по улице Садовского.

Были обнаружены повреждения лестничных маршей входов в подъезды, отсутствие поручней. Над входной дверью торчали оголенные провода, отсутствовали плафоны.

УК получила предписание для устранения выявленных нарушений, а суд Заводского района постановил оштрафовать «ЖЭУ №10» на 125 тысяч рублей.