В Орле УК оштрафовали на 125 тысяч за разрушенный подъезд

03.05.2017 Новости

ООО «ЖЭУ №10» выплатит штраф.

Как сообщили в Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области, управляющая компания «ЖЭУ №10» была оштрафована на 125 тысяч рублей. Проверка показала, что организация ненадлежащим образом следит за состоянием дома №5 по улице Садовского.

Были обнаружены повреждения лестничных маршей входов в подъезды, отсутствие поручней. Над входной дверью торчали оголенные провода, отсутствовали плафоны.

УК получила предписание для устранения выявленных нарушений, а суд Заводского района постановил оштрафовать «ЖЭУ №10» на 125 тысяч рублей.


2 комментария В Орле УК оштрафовали на 125 тысяч за разрушенный подъезд

  1. Разве только на ул. Садовского такие повреждения. Это только там, похоже, получился конфликт.

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  2. Кончится тем, что от этого дома ЖЭУ просто откажется. Примеров по городу сколько угодно. И штрафы проблему не решают, они её просто усугубляют.

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