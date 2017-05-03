В Орле УК оштрафовали на 125 тысяч за разрушенный подъезд

ООО «ЖЭУ №10» выплатит штраф.
Как сообщили в Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области, управляющая компания «ЖЭУ №10» была оштрафована на 125 тысяч рублей. Проверка показала, что организация ненадлежащим образом следит за состоянием дома №5 по улице Садовского.
Были обнаружены повреждения лестничных маршей входов в подъезды, отсутствие поручней. Над входной дверью торчали оголенные провода, отсутствовали плафоны.
УК получила предписание для устранения выявленных нарушений, а суд Заводского района постановил оштрафовать «ЖЭУ №10» на 125 тысяч рублей.
Разве только на ул. Садовского такие повреждения. Это только там, похоже, получился конфликт.
Кончится тем, что от этого дома ЖЭУ просто откажется. Примеров по городу сколько угодно. И штрафы проблему не решают, они её просто усугубляют.