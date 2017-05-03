В Орле включили фонтаны

Не работает только один.
В Орле заработали фонтаны, сообщил сегодня на рабочем совещании в мэрии замглавы администрации Орла Роман Игнатушин. С 1 мая включен фонтан в Городском парке, также работают фонтаны на бульваре Победы и у слияния Оки и Орлика.
Единственным неработающим из запланированных остается фонтан «Лошади» в Детском парке. По словам Игнатушина, есть замечания к подрядчику, который занимался реставрацией объекта — после зимы в ненадлежащем состоянии оказалась чаша фонтана. Работа с подрядчиком по выполнению им гарантийного ремонта уже ведется.
Иллюстрация (фотография) напомнила мне фонтан в школьном дворе в моём родном Лицее №48 в городе Калуге…
Насмешили! Включили фонтаны! Ха-ха-ха…лягушатники…У меня нет слов от негодования!