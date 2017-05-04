ФК ОрелГУ набрал 6 очков в НСФЛ

Выезд в Ставрополь стал успешным для орловской команды.

С 1 по 3 мая ФК ОрелГУ провел в Ставрополе три матча Национальной студенческой футбольной лиги. Соперниками орловцев стали команды Севастопольского государственного университета, Дагестанского государственного технического университета и Северо-кавказского федерального университета.

Матч против СевГУ не шел в зачет — команда заменила коллектив ЧГУ из Грозного, которому пришлось сняться из-за дисквалификации 10 футболистов. Матч против крымчан закончился со счетом 2:2, по пенальти оказались сильнее орловские футболисты — 3:1.

Во второй игре против дагестанского университета ФК ОрелГУ одержал победу со счетом 2:1. Дубль на свой счет записал Александр Акулов, который ранее забил два мяча в ворота команды «Металлург-М» в рамках первенства Черноземья. А вот хозяевам турнира — футболистам СКФУ орловцы проиграли со счетом 0:1.

Сейчас ОрелГУ находится на 8-м месте с 17 очками в активе. С 14 по 17 мая команда проведет еще 3 матча в рамках НСФЛ — мини-турнир пройдет в Евпатории.