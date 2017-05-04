КСП объяснила, почему в районах резко выросли долги за ЖКХ

Районы заподозрили в искусственном наращивании долгов.

Контрольно-счетная палата обнародовала данные о проверке, проведенной по поручению губернатора Вадима Потомского. Аудиторов попросили выяснить причину роста кредиторской задолженности муниципальных образований за потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и учреждений бюджетной сферы.

КСП отмечает, что кредиторская задолженность всех районов ежегодно увеличивается. За последнее время она выросла более чем в 2 раза. Наибольшая задолженность сложилась по платежам на обязательное социальное страхование, коммунальным услугам и продуктам питания для школ.

«По результатам мероприятия сделан вывод, что причиной накопления кредиторской задолженности является возможность получения на данные цели из областного бюджета дотации на сбалансированность, — говорится в отчете КСП. — Руководством проверенных муниципальных районов проводится целенаправленная политика по наращиванию размера кредиторской задолженности за счет превышения обязательств над лимитами, что позволяет в последующем обратиться за дотацией на сбалансированность в связи с наличием кредиторской задолженности по оплате труда, начислениям на оплату труда, за коммунальные услуги и питание».

При этом отсутствуют результативные действия, направленные на самостоятельное решение финансовых проблем муниципального образования, подчеркивают аудиторы. Кроме того, были установлены факты использования дотаций, выделенных из казны региона на сбалансированность местных бюджетов, на не предусмотренные цели: доплаты к пенсиям муниципальных служащих, расходы за пассажирские перевозки, зарплата председателям женсовета и совета ветеранов.