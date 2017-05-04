Орловский омбудсмен рассказал о вопиющих психиатрических случаях

Александр Лабейкин отчитался о непубличной защите прав граждан.

Мы продолжаем изучать годовой отчет уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина. Как сообщалось ранее, омбудсмен отметил увеличение в 2016 году количества обращений по вопросам «поимки невидимок», «проживания барабашек», «отравления неизвестными газами», «слежек через спутники, установленные на других планетах» и т.д. Но были в практике и более серьезные случаи.

Так, в прошлом году к уполномоченному поступило обращение по вопросу защиты прав пациента, госпитализированного в областную психиатрическую больницу в недобровольном порядке. Родственники сообщили, что одиноко проживающий инвалид был госпитализирован в больницу «с целью признания его недееспособным и в дальнейшем, завладения его квартирой». После вмешательства омбудсмена мужчина был обследован и выписан.

Аналогичное обращение поступило и от неравнодушных граждан. Они обратили внимание на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта и, мягко говоря, одетого не по сезону. Он заявил, что покинул квартиру в спешке, «так как его жизни угрожала опасность от людей, желающих ею завладеть».

«Следует отметить, что при проверке данные факты не подтвердились, — говорится в отчете уполномоченного. — Вместе с тем, были приняты меры к выяснению обстоятельств произошедшего. Был осуществлен выезд в областную психиатрическую больницу. Состоялась беседа с пациентом, главным и лечащим врачами. Ситуация взята под контроль. В настоящее время рассматривается вопрос о помещении инвалида в дом-интернат».