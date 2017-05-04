Перекрытие дорог 5 мая в Орле: схема

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, 5 мая в связи с проведением праздничных мероприятий в центре города будет ограничено движение и запрещена парковка.

— с 00.00 до 12.00 будет запрещена стоянка автотранспорта на ул. Пушкина от Красного моста до пересечения с пер. Новосильский, на ул. Московской от Красного моста до пер. Новосильский, на пл. Мира от ул. Московская до ул. Пушкина;

— с 6.00 и до окончания мероприятия будет запрещена стоянка автотранспорта на площадке между гостиницей «Салют» и площадью Ленина, на ул. Горького (от площади Ленина до ул. Пионерской), между домом №28 по ул. Горького и площадью Ленина, на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. М.Горького и от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора);

— с 9.30 до 12.00 будет запрещено движение автотранспорта по ул. Карачевской от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной, по ул. Гостиной от ул. Карачевской до ул. Гагарина, по ул. Комсомольской от ул. 1-я Посадской до Красного моста, по ул. Московской на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции, по ул. Пушкина от Красного моста до пер. Новосильский, по пл.Мира между сквером Танкистов и гостиницей «Орел» от пересечения ул. Московская и ул. Степана Разина до пересечения ул. Пушкина и ул.4-ая Курская

— с 15.30 до окончания мероприятия будет закрыто движение автотранспорта по ул. М. Горького (на участке от ул. Брестской до ул. Пионерской), по площади Ленина (на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. М. Горького и на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора).