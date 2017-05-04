Прощание с Сергеем Фетисовым состоится 5 мая

В пятницу, 5 мая, Орел простится с актером театра и кино, заслуженным артистом России Сергеем Фетисовым, сообщает журнал «Пять Звезд». Траурная церемония состоится на Крестительском кладбище в 15:00. Сначала пройдет отпевание, а затем — церемония прощания.

Напомним, ведущий актер театра «Русский стиль» Сергей Фетисов скончался 3 мая после продолжительной болезни. Последней его ролью в театре, которому он отдал 23 года жизни, стала роль Василия Шуйского в спектакле «Иван Грозный».