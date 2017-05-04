В Орле появилась первая топиарная фигура

04.05.2017 Новости

4 мая в сквере Танкистов был установлен топиарный «Орден Отечественной войны», сообщили в администрации города. Цветочную скульптуру изготовили сотрудники МУП «Зеленстрой». В мэрии напомнили, что фигура ежегодно обновляется, а впервые она была установлена в 2013 году.

Топиарная фигура «Орден Отечественной войны» стала первой установленной в Орле в 2017 году. Напомним, МУП «Зеленстрой», который традиционно радовал горожан подобными объектами, сейчас переживает сложные времена и находится на грани банкротства.


6 комментария В Орле появилась первая топиарная фигура

    • Артём, вы считаете что в городе всё хорошо? как в песне перепетой Утёсовым.

  2. Грустно, что касается благоустройства города, все находится в банкротстве…В городе грязно, не красиво…скоро праздник, а на клумбах ни одного цветочка…

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    • Денег нет, но вы терпИте! (С) Денег нет, но вы тЕрпите. (С)

  3. Зеленстрой всегда радовал город своими работами! Молодцы! Это предприятие очень нужно нашему городу!

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Орелград. 2017 год

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