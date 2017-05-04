В Орле появилась первая топиарная фигура

4 мая в сквере Танкистов был установлен топиарный «Орден Отечественной войны», сообщили в администрации города. Цветочную скульптуру изготовили сотрудники МУП «Зеленстрой». В мэрии напомнили, что фигура ежегодно обновляется, а впервые она была установлена в 2013 году.

Топиарная фигура «Орден Отечественной войны» стала первой установленной в Орле в 2017 году. Напомним, МУП «Зеленстрой», который традиционно радовал горожан подобными объектами, сейчас переживает сложные времена и находится на грани банкротства.