Студенты орловского техникума, которых массово сразил вирус, вышли на учебу

Занятия возобновлены.

В Орловском техникуме путей сообщения имени В.А. Лапочкина возобновились занятия после карантина, сообщила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина «Орловскому информбюро». Она уточнила, что никто из студентов не был госпитализирован, а кишечная инфекция протекала достаточно легко.

Напомним, 26 апреля стало известно, что 87 человек из ОТПС начали жаловаться на боли в животе, жар и рвоту. Позже выяснилось, что все заразились через продукты из-за больного работника столовой. У нее был обнаружен норовирус.