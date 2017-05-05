Транспортный отдел Орла отчитался о личном контроле за маршрутчиками

С выездами на место.

Сотрудники отдела организации транспортного обслуживания администрации Орла в часы пик проверяют движение маршруток по городу, сообщил начальник отдела Вадим Ничипоров. Рейды продолжаются в течение нескольких дней. Движение автобусов также отслеживают с помощью системы ГЛОНАСС.

Власти направили претензии трем перевозчикам, которые не соблюдали контрактные обязательства. Это касается и невыезда вечером, и отклонений от расписания, и недостаточное количество автобусов.

— Если они не исправят недостатки, то контракт с ними будет расторгнут. Сегодня, 5 мая, в администрации Орла также прошло совещание с крупными перевозчиками, на котором им в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения условий контракта, — добавили в мэрии.