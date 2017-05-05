В Орле на две недели отключат горячую воду

05.05.2017 Новости

Как обычно, в мае начинается испытание теплосетей на прочность.

Как сообщили в филиале ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», специалисты приступают к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей. Жители, которые получают тепло от ТЭЦ, останутся без горячей воды с 10 по 23 мая. Это касается Железнодорожного, Советского, Северного и частичного Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов.

— Проведение гидравлических испытаний является неотъемлемой частью подготовки теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону. Своевременное выявление повреждений трубопроводов и последующий ремонт повышают надежность теплоснабжения и позволяют значительно снизить риск возникновения нештатных ситуаций», — сообщил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.

Теплоэнергетики просят жителей Орла с пониманием отнестись к временным неудобствам.


5 комментария В Орле на две недели отключат горячую воду

  1. На луну летали, на марс полет уже запланирован, телепортация тоже уже на подходе, а с горячей водой… тут без вариантов.

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    • Перебъетесь две недели. Ремонтировать трассы и оборудование надо, делать это лучше летом. Для всех.)))

  4. В холодной купаться будем! Наши чиновники — все с собственными домовыми котельными…

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