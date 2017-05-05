В Орле озеленили клумбы на улице Ленина

5 мая МУП «Зеленстрой» провел работы по озеленению клумб на улице Ленина в Орле. Фотографии прислали в редакцию «ОрелГрада» очевидцы.

Как и было заявлено, в клумбы высадили можжевельник — местами по 2, а местами по 3 саженца. Кроме того, часть клумб очистили от сорняков и высадили зелень. На момент публикации рабочие не добрались до нижней часты обновленной улицы Ленина. Вероятно, работа продолжится завтра.

Напомним, ранее по заказу одного из кафе в две клумбы были высажены по три туи. Работы контролировал лично бывший главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян, по заказу которого эти же две клумбы были облицованы керамогранитом.