В Орле состоялся митинг Памяти

5 мая в сквере Танкистов состоялся митинг в честь наступающей 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На него собрались представители власти, ветераны войны, общественники, военные и горожане.

По традиции он начался с церемонии выноса и подъема дубликата Красного флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года. Погибших в войне почтили минутой молчания. После поздравлений со стороны властей и выступления ветерана Абрама Миркина состоялось возложение цветов к монументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Ивану Баграмяну.