В Орле суд приговорил Андрея Бочкова к 13 годам тюрьмы

Советский районный суд Орла приговорил Андрея Бочкова, признанного виновным в убийстве своей возлюбленной Яны Савчук, к 13 годам лишения свободы, сообщают «Орловские новости». Бочков проведет их в колонии строгого режима. Также он обязан возместить ущерб в размере 800 тысяч рублей. Напомним, гособвинение в лице прокурора Орловской области Ивана Полуэктова просило для убийцы 14 лет и 11 месяцев строгого режима.

— В момент начала вынесения приговора Бочков вырвался из клетки, его удерживали пять сотрудников полиции. он требовал вывести его из зала, так как не хотел, чтобы его снимали на камеру, — пишет издание.

Напомним, зверское преступление случилось 17 ноября 2016 года на улице Огородной. Тогда Андрей вытащил Яну из салона автомобиля и начал жестоко избивать. От полученных травм она умерла на следующий день в больнице. Дело получило широкий резонанс из-за участковой Натальи Башкатовой, которая за несколько минут до избиения предложила Яне Савчук «выехать и описать ее труп» вместо помощи. Кстати, она до сих пор находится под следствием.