В Орле хотят воссоздать памятник архитектуры и открыть там «Макдоналдс»

Дом смотрителя орловского тюремного замка — памятник архитектуры, разрушенный в 2004 году, планируют воссоздать, сообщил начальник управления по госохране культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин в интервью «МК». Инвестор заинтересовался развитием Городского парка культуры и отдыха в Орле, и в его планах — построить там «Макдоналдс».

— Мы разрешили это сделать, но — по чертежам Дома смотрителя тюремного замка. Согласятся ли они? Уже согласились. Так что здание будет воссоздано, чему я очень рад, — рассказал чиновник.

Дом смотрителя тюремного замка, который, согласно реестру, является памятником архитектуры и градостроительства, был разрушен в 2004 году. Дата постройки — 1909 год. Согласно имеющейся информации, часть стены здания была датирована XVIII веком. С 1960-х годов и почти до момента сноса в здании базировался психоневрологический диспансер. Сейчас на его месте располагается один из аттракционов Городского парка.

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