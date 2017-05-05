В Орле хотят воссоздать памятник архитектуры и открыть там «Макдоналдс»

Дом смотрителя орловского тюремного замка — памятник архитектуры, разрушенный в 2004 году, планируют воссоздать, сообщил начальник управления по госохране культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин в интервью «МК». Инвестор заинтересовался развитием Городского парка культуры и отдыха в Орле, и в его планах — построить там «Макдоналдс».
— Мы разрешили это сделать, но — по чертежам Дома смотрителя тюремного замка. Согласятся ли они? Уже согласились. Так что здание будет воссоздано, чему я очень рад, — рассказал чиновник.
Дом смотрителя тюремного замка, который, согласно реестру, является памятником архитектуры и градостроительства, был разрушен в 2004 году. Дата постройки — 1909 год. Согласно имеющейся информации, часть стены здания была датирована XVIII веком. С 1960-х годов и почти до момента сноса в здании базировался психоневрологический диспансер. Сейчас на его месте располагается один из аттракционов Городского парка.
Вот зачем он там? Тем более если по чертежам столетней давности? Не проще ли было построить обычное летнее кафе, зимой то там едальня такого профиля вряд ли нужна. Нет там потока пешеходов, а для авто нет мест для стоянок.
Ну почему охранные зоны для них как медом намазаны???? Мало им скандала со «Сферой» — теперь еще с МакДональдсом срач будет! Эх, жаль Малютин постарел…. Пару лет назад он бы такой кипеж поднял, а теперь буйных в Орле не осталось. Построят, как пить дать!
Во-первых Малютин тоже коммерциализировался, вспомните как рьяно взялся по зданию рядом с Октябрём и спёкся . Говорят не очень уж и ломался. И тут тоже ситуация странная. Заемля про которую идёт речь принадлежит чите Уваровых. Участок в частной собственности. Многие не знают, значит скоро будет скандал.
Старину меняем на новоделы. Впрочем, это не в первой. Начинали с бассейна «Москва» и новодела храма Христа-спасителя.
Нормально:»Даешь «Шмакдоналдсы!!!»»Америкосный холестерин в массы!!!».