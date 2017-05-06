Болгары предъявили орловскому «Гидромашу» иск на 52 млн рублей

Арбитраж принял к рассмотрению международный спор.

Арбитражный суд Орловской области принял к рассмотрению заявление компании «Випом АД», зарегистрированной в городе Видин в Болгарии. Иск предъявлен к обществу с ограниченной ответственностью «Гидромаш», зарегистрированному в Орле на улице Красноармейской. Отечественное предприятие специализируется на продаже насосов и другого оборудования местного производства. Вернее, специализировалось, так как сейчас оно находится в процессе ликвидации.

В 2014 году общество обратилось в арбитражный суд с просьбой признать его несостоятельным. В данном случае болгарская компания просит включить в третью очередь реестра кредиторов ООО «Гидромаш» свои требования в размере 52,3 миллиона рублей. Представители болгарской компании также заявили ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица — столичного ЗАО «Росгидромаш-Центр».

Суд удовлетворил ходатайство. Столичная фирма примет участие в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Она выступит на стороне «Випом АД». Дело будет рассмотрено 13 июня.