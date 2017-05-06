Прокуратура закрыла сайт с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова»

Содержание интернет-портала признали запрещенным.

Верховский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению прокурора района, поданного в интересах неопределенного круга лиц. Истец просил признать информацию на одном из сайтов запрещенной к распространению в Российской Федерации. Подаче иска предшествовал мониторинг информационно-коммуникационной сети.

На спорном сайте размещена статья с поэтапным описанием процесса изготовления самодельного взрывного устройства, так называемого «коктейля Молотова». Доступ к информации имеет любой интернет пользователь. Как отметил в суде прокурор, такие сведения могут использоваться в экстремистской и террористической деятельности.

«Фактически это является информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства, — заявил истец. — Доступ к данной информации должен быть закрыт».

Суд согласился с таким мнением и удовлетворил иск. Сайт будет внесен в специальный госреестр, после чего доступ к нему ограничат.