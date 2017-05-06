В Орле двое друзей попали под суд за желание достичь эйфории

06.05.2017 Новости

Заводской райсуд рассмотрел дело о покупке героина через интернет.

Как установили следствие и суд, двое друзей решили развлечься и, как сказано в приговоре, достичь состояния эйфории. Примечательно, что происходило это не в ночном клубе, как можно было бы подумать, а в первой половине дня. Приятели нашли в интернете номер телефона покупателя, чью личность установить не удалось. Созвонились с ним и договорились о покупке.

Товар оплатили через платежный терминал. Затем получили на телефон сообщение с инструкцией о том, как найти тайник с закладкой. Наркотик был спрятан за распределительным щитом в подъезде одного из многоквартирных домов. Впрочем, о тайнике уже знали и оперативники. Они задержали приятелей после того, как те забрали наркотик. Так что достичь эйфории незадачливым друзьям в тот день не удалось.

Суд учел то, что ранее они не были судимы. Каждый из приятелей заплатит в доход государства по 25 тысяч рублей штрафа.


1 комментарий В Орле двое друзей попали под суд за желание достичь эйфории

  1. За торговлю смертью штраф?!? Сразу напрашивается вывод об их покровителях из высоких кабинетов. Деньги не пахнут, а?

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