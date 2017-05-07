В выставочном центре каждый третий рубль потратили с нарушениями

Итоги проверки учреждения обнародованы в годовом докладе КСП.

Аудиторы проанализировали использование казенных средств бюджетным учреждением культуры Орловской области «Областной выставочный центр». Общий объем проверенных финансов составил 10,5 миллиона рублей. Нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере выявлено на сумму 3,05 миллиона.

По мнению КСП, штатная численность работников на 2015-2016 годы была сформирована без учета методических рекомендаций. Соответственно и формирование фонда оплаты труда оказалось противоречащим постановлению правительства о введении отраслевой системы. В результате в 2015 году учреждению была завышена на 2,22 миллиона рублей субсидия на оплату труда, а в 2016-м она, наоборот, была занижена на 558,27 тысячи.

«Управлением культуры и архивного дела Орловской области как учредителем не осуществлялся должный контроль за деятельностью учреждения, о чем свидетельствуют выявленные в ходе проверки нарушения (грубое нарушение и искажение бухгалтерской отчетности, нецелевое расходование средств)», — отмечено в отчете КСП.