Ликвидацией «юбилейного» комитета займется Сергей Мерзликин

Мэрия приступила к ликвидации комитета по подготовке к празднованию 450-летия Орла.

Напомним, что решение о ликвидации комитета по подготовке празднования 450-летия города Орла на апрельской сессии приняли депутаты горсовета. Это был лишь первый шаг, а второй сделал глава администрации Орла Андрей Усиков. Он подписал постановление, которое запустило процесс. В частности, сити-менеджер утвердил состав ликвидационной комиссии.

Возглавил ее Сергей Мерзликин, руководитель аппарата администрации города. Именно ему предстоит подать официальное уведомление о ликвидации юрлица – «юбилейный» комитет был самостоятельным юридическим лицом. Комиссии предстоит «провести организационно-ликвидационные мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства». Кстати, в ее состав включено 12 сотрудников различных структурных подразделения администрации города.

Комитет по подготовке к празднованию юбилея Орла был создан в марте 2010 года для «разработки и сопровождения долгосрочных целевых программ и мониторинга их исполнения». Он был наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, выделенных на празднование 450-летия города.