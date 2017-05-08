Суд не разрешил разбирать бульдозеры «Дормаша» на запчасти

«Меркатор Холдинг» проиграл процесс против ЗАО «Дормаш».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление столичной компании «Меркатор Холдинг» к ЗАО «Дормаш» при участии ООО «Дормаш-Интернешнл». Слушалось дело о судьбе пяти бульдозеров на гусеничном ходу, которые уже стали легендарными. Напомним, что в августе 2016 года в Заводском райсуде Орла прошел самый масштабный в истории города процесс. В нем участвовало около пятисот рабочих завода «Дормаш».

Заводской суд признал недействительным договор подряда на производство пяти бульдозеров, который был заключен между тремя вышеуказанными фирмами. А затем разрешил службе судебных приставов пустить технику с молотка, а выручку направить на погашение многомиллионного долга по зарплате перед рабочими завода. Однако столичная фирма не сдалась и подала иск в арбитраж.

Столичная фирма настаивала на том, что бульдозеры были изготовлены из принадлежащего ей сырья. Как следует из иска, на склад ЗАО «Дормаш» были завезены материалы и запчасти, которые являются собственностью «Меркатор Холдинг». Стоимость этого имущества истец оценил в 9 миллионов рублей. Впоследствии «Дормашу» якобы было передано давальческое сырье еще на 2,9 миллиона. По мнению истца, у ЗАО «Дормаш» «не было юридических оснований для получения данного имущества и нет права на его удержание на своей территории в настоящий момент». Истец просил суд истребовать имущество из чужого незаконного владения либо возместить действительную стоимость имущества.

Арбитраж отказал в удовлетворении иска. Во-первых, он сослался на решение Заводского райсуда, который установил, что производство бульдозеров было начато из собственного сырья и материалов ЗАО «Дормаш». Во-вторых, арбитраж указал на определение судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 9 декабря 2016 года. В нем сказано: «Довод «Меркатор Холдинг» о том, что спорные бульдозеры были произведены из давальческого сырья, является несостоятельным, поскольку доказательств того, что ЗАО «Дормаш» учитывало сырье как давальческое, не представлено. При этом все накладные на отпуск материалов на сторону составлены после поставки сырья».

В-третьих, арбитраж учел тот факт, что двигатели, переданные по товарной накладной, не могут быть возвращены в натуре. Согласно п. 1 ст. 133 ГК РФ, вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части. Решение орловского суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.