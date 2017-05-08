В Мценске пьяный рабочий угнал служебную «четверку»

Молодого человека признали виновным в угоне машины без цели хищения.

По мнению суда, житель Мценска совершил неправомерное завладение автомобилем. Именно так УК определяет угон без цели хищения. Преступления было совершено при следующих обстоятельствах. Работник пилорамы по окончании рабочего дня выпил спиртного. Когда стемнело, он вернулся на предприятие. Внутри еще находились его коллеги. Молодой человек вошел в помещение и снял со щитка ключи от служебного автомобиля начальника – ВАЗ-21043.

Затем сел в машину и завел двигатель. Впрочем, угонщика остановил едва ли не первый же попавшийся на пути забор. Нетрезвый водитель не справился с управлением. Он врезался в ограждение частного дома и, видимо, долго не мог понять, что произошло. Из машины его извлекли сотрудники полиции. В суде горе-угонщик полностью признал вину и раскаялся. Его наказали ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.