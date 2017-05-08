Житель Орла ездил в Верховье для кражи птиц

Верховский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении странного вора.
На скамье подсудимых оказался житель Орла, который совершал кражи вдали от дома. Как установили следствие и суд, в прошлом году он как минимум трижды садился в вечернюю электричку на станции Лужки и отправлялся в Верховский район. Выходил на станции Туровка и шел в ближайшую деревню.
Целью мужчины была кража домашней птицы. Обратно в Орел обычно возвращался на утренней электричке, которая отходила от деревни в 5 часов утра. В ноябре прошлого года на станции Туровка его задержали сотрудники полиции. У вора была изъята похищенная птица. Суд наказал его обязательными работами и обязал возместить потерпевшим причиненный ущерб.
— Вы не знаете, что такое гусь! Ах, как я люблю эту птицу!
— Это дивная жирная птица, честное, благородное слово.
— Гусь! Бендер! Крылышко! Шейка! Ножка! Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся?
— Я убиваю его, как тореадор, — одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!..
Очень важная информация: гуси, пчелы, мелкое хулиганство и пр.
Электричку? Может быть пригородный поезд лучше? В тех краях тепловозная тяга же