Житель Орла ездил в Верховье для кражи птиц

Верховский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении странного вора.

На скамье подсудимых оказался житель Орла, который совершал кражи вдали от дома. Как установили следствие и суд, в прошлом году он как минимум трижды садился в вечернюю электричку на станции Лужки и отправлялся в Верховский район. Выходил на станции Туровка и шел в ближайшую деревню.

Целью мужчины была кража домашней птицы. Обратно в Орел обычно возвращался на утренней электричке, которая отходила от деревни в 5 часов утра. В ноябре прошлого года на станции Туровка его задержали сотрудники полиции. У вора была изъята похищенная птица. Суд наказал его обязательными работами и обязал возместить потерпевшим причиненный ущерб.