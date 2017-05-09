Бессмертный полк в Орле: фото из соцсетей

В полдень в Орле, как и в других городах страны, стартовала главная патриотическая акция Дня Победы — «Бессмертный полк». Орловцы с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны выстроились в колонну и отправились в шествие с площади Ленина.

Согласно маршруту, колонна через улицу Тургенева вышла на Тургеневский мост, пересекла его и дошла до сквера Ермолова.

По предварительным данным, в акции приняло участие более 16 тысяч человек.

Всех с праздником! Публикация от Eugenie Soloviov (@eugeniesoloviov) Май 9 2017 в 2:54 PDT

К Бессмертному полку готовы!!!🏅🕊🎗🎗🎗 Публикация от милла (@milla_vlv) Май 9 2017 в 1:09 PDT

s dnem pobedi!!! Публикация от мальчик с именем🥀 (@ploxoy.kontent) Май 9 2017 в 2:45 PDT

Публикация от Evgenia Krutskih (@jenechkakr) Май 9 2017 в 1:52 PDT

Бессмертный полк 2017 Публикация от Eugenie Soloviov (@eugeniesoloviov) Май 9 2017 в 2:50 PDT

#бессмертныйполк Вечная память погибшим и выжившим в Великой Отечественной Войне. Спасибо Вам за мирное небо над головой. Публикация от Сергей Щеголев (@proxymo) Май 9 2017 в 2:21 PDT

#9мая #орел #бессмертныйполк #бессмертныйполк2017 Публикация от @lilit_1308 Май 9 2017 в 3:00 PDT