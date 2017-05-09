Бессмертный полк в Орле: фото из соцсетей

В полдень в Орле, как и в других городах страны, стартовала главная патриотическая акция Дня Победы — «Бессмертный полк». Орловцы с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны выстроились в колонну и отправились в шествие с площади Ленина.
Согласно маршруту, колонна через улицу Тургенева вышла на Тургеневский мост, пересекла его и дошла до сквера Ермолова.
По предварительным данным, в акции приняло участие более 16 тысяч человек.
К Бессмертному полку готовы!!!🏅🕊🎗🎗🎗
Публикация от милла (@milla_vlv)
Публикация от Eugenie Soloviov (@eugeniesoloviov)
#бессмертныйполк Вечная память погибшим и выжившим в Великой Отечественной Войне. Спасибо Вам за мирное небо над головой.
Публикация от Сергей Щеголев (@proxymo)
#9мая #орел #бессмертныйполк #бессмертныйполк2017
Публикация от @lilit_1308
Публикация от Дмитрий Ермак Dmitry Ermak (@ermakdmitry_official)
Дай бог, чтобы эта война была самой страшной для нашей страны. Пройдет 100 и 200 лет, а память о погибших не исчезнет!