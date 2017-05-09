Бессмертный полк в Орле: фото из соцсетей

09.05.2017 Важное, Новости

В полдень в Орле, как и в других городах страны, стартовала главная патриотическая акция Дня Победы — «Бессмертный полк». Орловцы с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны выстроились в колонну и отправились в шествие с площади Ленина.

Согласно маршруту, колонна через улицу Тургенева вышла на Тургеневский мост, пересекла его и дошла до сквера Ермолова.

По предварительным данным, в акции приняло участие более 16 тысяч человек.

Всех с праздником!

Публикация от Eugenie Soloviov (@eugeniesoloviov)

К Бессмертному полку готовы!!!🏅🕊🎗🎗🎗

Публикация от милла (@milla_vlv)

s dnem pobedi!!!

Публикация от мальчик с именем🥀 (@ploxoy.kontent)

Бессмертный полк 2017

Публикация от Eugenie Soloviov (@eugeniesoloviov)

#9мая #орел #бессмертныйполк #бессмертныйполк2017

Публикация от @lilit_1308

Фото Никиты Числова
Фото Никиты Числова
Фото Никиты Числова
Фото Никиты Числова
Фото: «Орлец»

бессмертный полк

#бессмертныйполк#9мая#орел#

Публикация от Дмитрий Ермак Dmitry Ermak (@ermakdmitry_official)


1 комментарий Бессмертный полк в Орле: фото из соцсетей

  1. Дай бог, чтобы эта война была самой страшной для нашей страны. Пройдет 100 и 200 лет, а память о погибших не исчезнет!

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