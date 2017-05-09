Под Орлом мужчина получил 3,5 года колонии за 4,4 грамма каннабиса

Осужденного признали виновным в незаконном сбыте наркотического средства.

Уголовное дело в отношении жителя Малоархангельска рассмотрел местный районный суд. Как следует из материалов, молодой человек продал знакомому каннабис, то есть марихуану. По окончании сделки он был задержан сотрудниками полиции.

Масса реализованного наркотического средства составила 4,4 грамма. Если бы молодой человек не продавал марихуану, а хранил для личного употребления, он наверняка отделался бы небольшим штрафом.

Однако его признали виновным в незаконном сбыте наркотического средства. Ответственность за такое преступление гораздо строже, чем просто за хранение запрещенных веществ. Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.