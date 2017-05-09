В Орле прошел Парад Победы

9 мая в областном центре на площади Ленина состоялось торжественное шествие орловского гарнизона. На парад пришли посмотреть более шести тысяч орловцев. В первых рядах сидели ветераны Великой Отечественной войны.
Как обычно, парад начался с построения гарнизона и выноса флага России, Знамени Вооруженных Сил РФ и Знамени Победы. Маршем по площади прошли войска, юнармейцы и ветераны боевых действий.
В эти минуты на площади Ленина собирается колонна «Бессмертного полка».
шествие оловского гарнизона
исправьте, журналисты
Малограмотность орловских журналистов простительна. Откуда им знать, что такое гарнизон и как его можно построить? Но вот вышагивания девушек в форме во главе колонн «гарнизона» умиляет. Они что, и на войну пойдут с саблями?
Где бы видео посмотреть?
оловского, это где??? Bcghfdbnm ye;yj/
Вообще то это было торжественное шествие войск гарнизона, а не гарнизона. В окопы ,s таких борзописцев )))