В Орле прошел Парад Победы

9 мая в областном центре на площади Ленина состоялось торжественное шествие орловского гарнизона. На парад пришли посмотреть более шести тысяч орловцев. В первых рядах сидели ветераны Великой Отечественной войны.

Как обычно, парад начался с построения гарнизона и выноса флага России, Знамени Вооруженных Сил РФ и Знамени Победы. Маршем по площади прошли войска, юнармейцы и ветераны боевых действий.

В эти минуты на площади Ленина собирается колонна «Бессмертного полка».

Фото «РИА 57»