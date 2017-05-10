Поколотивший полицейского орловец попался на наркотиках

Молодой человек отправлен в колонию строгого режима.

Железнодорожный районный суд Орла рассмотрел дело о незаконном хранении наркотических средств, которое было возбуждено в отношении жителя областного центра. Как следует из материалов, в феврале 2017 года в электричке его задержали сотрудники полиции. При личном досмотре был обнаружен сверток, в котором находилось 0,24 грамма синтетического наркотика.

Личность задержанного установили без труда. В прошлом году молодой человек уже имел серьезные проблемы с законом. Тогда его осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции – парень ударил полицейского, задержавшего его за административное правонарушение. Суд приговорил осужденного к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Однако выяснилось, что штраф до сих пор не уплачен.

При вынесении нового приговора это обстоятельство было учтено. Молодого человека наказали тремя месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.