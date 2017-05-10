Роспотребнадзор рассказал об алкогольных отравлениях в Орловской области

Количество острых отравлений по сравнению с предыдущим годом снизилось.

В Орловской области отмечено снижение количества отравлений спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество зарегистрированных случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в 3,4 раза (15 случаев в текущем году против 51 в прошлом). Количество случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом снизилось в 8 раз.

— В управлении Роспотребнадзора организована работа «горячей» линии для граждан и предпринимателей по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукций и спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами, — напомнили в ведомстве. — По телефону дано 22 консультации.

О незаконной продаже непищевой и пищевой спиртосодержащей продукции можно сообщить по телефонам: в будние дни — 42-26-75 и 41-47-52, в выходные дни — 41-51-97.