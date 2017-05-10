Состоялось первое заседание новой Общественной палаты Орловской области

10 мая в администрации Орловской области на первое заседание собрался новый состав Общественной палаты Орловской области. Созыв в таком виде призван просуществовать до 2020 года. В состав ОП вошли 30 человек — представители различных сфер.

Председателем вновь избранной Общественной палаты Орловской области стала и.о. проректора ОГУ Елена Сенько. Ее заместителем был выбран Николай Королев. В новом составе ОП будет пять комиссий. На первом заседании были выбраны и их председатели.

– Комиссия по патриотическому и нравственному воспитанию, молодежной политике и культуре — Дарья Курасова;

– Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни — Любовь Селищева;

– Комиссия по развитию науки, образования, спорта — Виктор Ливцов;

– Комиссия по региональному развитию и местному самоуправлению — Ольга Сонина;

– Комиссия по общественному контролю и развитию гражданского общества — Владислав Числов.