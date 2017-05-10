Состоялось первое заседание новой Общественной палаты Орловской области

10 мая в администрации Орловской области на первое заседание собрался новый состав Общественной палаты Орловской области. Созыв в таком виде призван просуществовать до 2020 года. В состав ОП вошли 30 человек — представители различных сфер.
Председателем вновь избранной Общественной палаты Орловской области стала и.о. проректора ОГУ Елена Сенько. Ее заместителем был выбран Николай Королев. В новом составе ОП будет пять комиссий. На первом заседании были выбраны и их председатели.
– Комиссия по патриотическому и нравственному воспитанию, молодежной политике и культуре — Дарья Курасова;
– Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни — Любовь Селищева;
– Комиссия по развитию науки, образования, спорта — Виктор Ливцов;
– Комиссия по региональному развитию и местному самоуправлению — Ольга Сонина;
– Комиссия по общественному контролю и развитию гражданского общества — Владислав Числов.
Лыгина какой портфель получила? Или санными тряпками на мороз?
Список нового состава членов Общественной палаты Орловской области (2017–2019 годов)
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1. Аверкиев Андрей Николаевич
2. Аронов Дмитрий Владимирович
3. Борзёнков Евгений Владимирович
4. Воробьёв Александр Владимирович
5. Горяйнова Марина Сергеевна
6. Даниелян Пайцар Сосовна
7. Жариков Юрий Михайлович
8. Ковалёва Светлана Александровна
9. Королёв Николай Николаевич
10. Курасова Дарья Сергеевна
11. Кутузов Николай Максимович
12. Лагутин Владимир Владимирович
13. Ливцов Виктор Анатольевич
14. Лысенко Александр Иванович
15. Меркулов Николай Георгиевич
16. Павлова Ольга Владиславовна
17. Паршутина Инна Григорьевна
18. Потуроев Михаил Михайлович
19. Прозукин Григорий Иванович
20. Сафонова Ирина Ивановна
21. Селищева Любовь Александровна
22. Семёнова Александра Васильевна
23. Сенько Елена Витальевна
24. Сиянова Тамара Евгеньевна
25. Скобляков Роман Васильевич
26. Сонина Ольга Ивановна
27. Сотникова Альбина Викторовна
28. Столяров Николай Николаевич
29. Цветков Эдуард Владимирович
30. Числов Владислав Александрович
Чиновники назначили каких-то людей в свою «карманную» организацию, а причем тут общество?
Какие цели в своей деятельности преследует эта «палатка»? Только реально и серьёзно! Ответ однозначен — пустословие.