В Орле начали размещать расписание автобусов на остановках

10.05.2017 Новости

Работы завершатся на этой неделе.

На 176 остановках Орла размещена информация с расписанием движения общественного транспорта, сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации города. В ближайшее время информация будет вывешена на оставшихся 24 остановках — по ним проходит маршрут №12 «Улица Планерная — улица Цветаева». Его графики были изменены с 6 мая.

Также чиновники пообещали до конца мая установить 25 из 50 запланированных пластиковых табличек с расписанием на основных транспортных узлах. Напомним, в этом году также должны появиться электронные табло.


10 комментария В Орле начали размещать расписание автобусов на остановках

  1. То что размещено на фото — это и есть пластиковые таблички?!!!!
    Ну вы, блин даете! Первый ветер ( не говоря о вандалах) это все сорвет! Что бы прочитать, необходимо совершать ритуальные круги вокруг столба! Автора в студию!!!

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    • Нормальный ход!)))) Главное больше скотча и тогда прокатит))))

    • Заламинировано, похоже. Какой там бюджет был?

  5. Уберите этот колхоз!!! Как же надо не уважать себя и жителей города, чтобы такое навешать на остановках. Может для Кром и нормально. Всех градоначальников гнать сра…ой метлой.

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  7. Опять работа вникуда для галочки. Либо в мэрии сидят полные дебилы. Бумажные заламинированные расписания клеят НА СКОТЧ (!) на столбы и на стены остановок. На некоторых остановках расписания уже исчезли или валяются оторванные на земле.

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  8. И что?эту бумагу ,к примеру будут маршрутчики соблюдать?Вы правда в Деда Мороза верите?Или сам Усиков верит7

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