В Орле начали размещать расписание автобусов на остановках

Работы завершатся на этой неделе.

На 176 остановках Орла размещена информация с расписанием движения общественного транспорта, сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации города. В ближайшее время информация будет вывешена на оставшихся 24 остановках — по ним проходит маршрут №12 «Улица Планерная — улица Цветаева». Его графики были изменены с 6 мая.

Также чиновники пообещали до конца мая установить 25 из 50 запланированных пластиковых табличек с расписанием на основных транспортных узлах. Напомним, в этом году также должны появиться электронные табло.