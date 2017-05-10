В Орле начали размещать расписание автобусов на остановках

Работы завершатся на этой неделе.
На 176 остановках Орла размещена информация с расписанием движения общественного транспорта, сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации города. В ближайшее время информация будет вывешена на оставшихся 24 остановках — по ним проходит маршрут №12 «Улица Планерная — улица Цветаева». Его графики были изменены с 6 мая.
Также чиновники пообещали до конца мая установить 25 из 50 запланированных пластиковых табличек с расписанием на основных транспортных узлах. Напомним, в этом году также должны появиться электронные табло.
То что размещено на фото — это и есть пластиковые таблички?!!!!
Ну вы, блин даете! Первый ветер ( не говоря о вандалах) это все сорвет! Что бы прочитать, необходимо совершать ритуальные круги вокруг столба! Автора в студию!!!
Нормальный ход!)))) Главное больше скотча и тогда прокатит))))
Теперь бы ещё электронное табло увидеть, из гипсокартона…
Расписание в файлике чтоль!?)))))
Заламинировано, похоже. Какой там бюджет был?
Вот это они потратились,вот это сервис — жесть !!!!
Уберите этот колхоз!!! Как же надо не уважать себя и жителей города, чтобы такое навешать на остановках. Может для Кром и нормально. Всех градоначальников гнать сра…ой метлой.
Таблички или ТАБЛО обещанные?
Опять работа вникуда для галочки. Либо в мэрии сидят полные дебилы. Бумажные заламинированные расписания клеят НА СКОТЧ (!) на столбы и на стены остановок. На некоторых остановках расписания уже исчезли или валяются оторванные на земле.
И что?эту бумагу ,к примеру будут маршрутчики соблюдать?Вы правда в Деда Мороза верите?Или сам Усиков верит7