В Орле пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами

Происшествие случилось 9 мая в 22:35.

Как сообщили в УГИБДД по Орловской области, в результате вечернего ДТП в День Победы в Орле пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Детали произошедшего таковы. Пьяный 48-летний водитель на «Фольксвагене Пассат» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов по направлению к улице Бурова. В районе дома №132 он врезался в «Ниссан Патфайндер». Тот, в свою очередь, протаранил «Тойоту», а японская иномарка по инерции въехала в «Ауди». Все три автомобиля ехали навстречу «Фольксвагену».

В результате ДТП пострадали водители «Ауди» и «Тойоты», а также 14-летняя девочка, ехавшая в немецкой иномарке. Всех отвезли в больницу им. Боткина, откуда отпустили на амбулаторное лечение. Уже ночью за помощью обратился и водитель «Фольксвагена». Ему также не потребовалась госпитализация.