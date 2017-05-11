Детский социальный центр уличили в нарушении Трудового кодекса

Инспекция труда отчиталась о проверке в залегощенском центре «Надежда».

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области, проверка БУЗ ОО «СРЦ для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского района» была плановой. Несмотря на то, что к ней готовились, инспекторы выявили немало нарушений трудового законодательства и охраны труда.

— Так, в трудовых договорах, заключенных с работниками, не указываются даты выплаты заработной платы, — отметили в инспекции, — не в полном объеме указаны условия оплаты труда — отсутствует информация о доплатах.

В вину руководству учреждения поставили и то, что при приеме на работу сотрудников не знакомят под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка. Инспекторы выявили и другие нарушения. Сообщается, что по итогам проверки все виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности.