Орловец отсидит почти 10 лет за убийство кирпичом

Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Суд Дмитровского района приговорил местного жителя Алексея Якушева к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, сообщили в прокуратуре Орловской области.

У мужчины сложились неприязненные отношения с мужем своей сестры, и в один момент он решил убить его. Орудием был выбран попавшийся под руку силикатный кирпич. Нескольких ударов по голове хватило, чтобы лишить жизни оппонента.

Вина Алексея Якушева была доказана.