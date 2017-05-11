Орловец отсидит почти 10 лет за убийство кирпичом

11.05.2017 Новости

Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Суд Дмитровского района приговорил местного жителя Алексея Якушева к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, сообщили в прокуратуре Орловской области.

У мужчины сложились неприязненные отношения с мужем своей сестры, и в один момент он решил убить его. Орудием был выбран попавшийся под руку силикатный кирпич. Нескольких ударов по голове хватило, чтобы лишить жизни оппонента.

Вина Алексея Якушева была доказана.


Оставьте первым комментарий

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования