Орловские чиновники расскажут, сколько они потратили денег на ЖКХ

Сегодня в Орле пройдут публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год.

Сегодня, 11 мая, в 16 часов в большом зале администрации Орла пройдут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города в 2016 году. Ранее отчет предварительно был утвержден депутатами горсовета. Желающие могут посетить мероприятия и сделать замечания, а также внести предложения. Кроме того, они могут задать вопросы руководителям областного центра и узнать, сколько и на что было потрачено средств.

Например, расходы городской казны на жилищно-коммунальное хозяйство в прошлом году составили 475,8 миллиона рублей, или 87,6 процента от утвержденного бюджета. На жилищное хозяйство было израсходовано 226,8 миллиона рублей, или 86,5 процента плана. Из них на переселение граждан из аварийного жилищного фонда потрачено 202,5 миллиона рублей, на ремонт муниципального жилищного фонда – 11,8 миллиона. Причем 10,5 миллиона было выделено на ремонт жилья по решениям судов.

Кроме того, город заплатил региональному оператору 6,5 миллиона рублей взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Еще 3,1 миллиона было израсходовано на ЖКХ в рамках программы исполнения наказов депутатам городского и областного советов.