Потомский достойно подготовил область к праздникам — эксперты

11.05.2017 Новости

Эксперты оценили медиарейтинг главы Орловщины.

Информагентство Nation News выделило губернатора Орловской области Вадима Потомского среди глав субъектов других регионов на майских праздниках. Об этом говорится на сайте издания. Потомский заслужил высоких оценок, поскольку он «подготовил область к праздникам на должном уровне».

Наряду с Вадимом Потомским медиаэксперты выделили главу Приморского края Владимира Миклушевского, псковского губернатора Андрея Турчака, главу Оренбургской области Юрия Берга, врио главы Удмуртии Александра Бречалова, главу Чувашии Михаила Игнатьева.


7 комментария Потомский достойно подготовил область к праздникам — эксперты

  1. А эти «эксперты» по нашим подготовленным дорогам ездили? Подготовленным еще к отмечанию 450 летия города..

    Ответить

    • Это так называемое агентство зарегистрировано в Санкт-Петербурге в декабре 2016 г. (т.е. существует пять месяцев)… В общем, рейтинг заслуживает безусловного доверия!

  6. Область молится на губернатора. Не дай бог если он уйдет. 93,7 % неоспоримой поддержки жителей не спроста.

    Ответить

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования