Потомский достойно подготовил область к праздникам — эксперты

Эксперты оценили медиарейтинг главы Орловщины.
Информагентство Nation News выделило губернатора Орловской области Вадима Потомского среди глав субъектов других регионов на майских праздниках. Об этом говорится на сайте издания. Потомский заслужил высоких оценок, поскольку он «подготовил область к праздникам на должном уровне».
Наряду с Вадимом Потомским медиаэксперты выделили главу Приморского края Владимира Миклушевского, псковского губернатора Андрея Турчака, главу Оренбургской области Юрия Берга, врио главы Удмуртии Александра Бречалова, главу Чувашии Михаила Игнатьева.
А эти «эксперты» по нашим подготовленным дорогам ездили? Подготовленным еще к отмечанию 450 летия города..
Потом… Кто, простите, подготовил???
Кто это вообще???
Это так называемое агентство зарегистрировано в Санкт-Петербурге в декабре 2016 г. (т.е. существует пять месяцев)… В общем, рейтинг заслуживает безусловного доверия!
Даже клумбу напротив «Трехлистника» не подготовили.Травой зарастает.
Сам себя не похвалишь)…
как же достали эти псевдо рейтинги и эксперты!
Область молится на губернатора. Не дай бог если он уйдет. 93,7 % неоспоримой поддержки жителей не спроста.