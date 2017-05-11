Потомский достойно подготовил область к праздникам — эксперты

Эксперты оценили медиарейтинг главы Орловщины.

Информагентство Nation News выделило губернатора Орловской области Вадима Потомского среди глав субъектов других регионов на майских праздниках. Об этом говорится на сайте издания. Потомский заслужил высоких оценок, поскольку он «подготовил область к праздникам на должном уровне».

Наряду с Вадимом Потомским медиаэксперты выделили главу Приморского края Владимира Миклушевского, псковского губернатора Андрея Турчака, главу Оренбургской области Юрия Берга, врио главы Удмуртии Александра Бречалова, главу Чувашии Михаила Игнатьева.