«Ростелеком» принял участие в праздновании Дня Победы в Брянске и Орле

С 11.30 в обоих городах начали работу площадки благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. На стилизованных фронтовых листках все жители совершенно бесплатно могли выразить свою благодарность и ныне здравствующим ветеранам, и тем, кто остался на полях сражений. За три часа работы «Полевой почты» было написано порядка тысячи писем в каждом городе. Все они будут бережно храниться в корпоративном музее «Ростелекома» в Брянске в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.

Юрий Солдатенков, директор Брянского и Орловского филиалов ПАО «Ростелеком»: «В этом году мы впервые организовали «Полевую почту», ведь так мало осталось людей, кому мы лично можем сказать «спасибо» за этот подвиг. Написав письмо со словами благодарности, мы можем отдать дань памяти всем ветеранам, кто подарил нам Великую Победу».