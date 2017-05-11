Усиков рассказал, сколько заработал в 2016 году

Его доход значительно увеличился.

В 2016 году глава администрации Орла Андрей Усиков заработал 1 994 243,43 рубля. Эта сумма значится в его декларации о доходах за минувший год. По сравнению с 2015 годом сити-менеджер обогатился почти на 700 тысяч рублей. В собственности у Усикова остались те же земельные участки площадью 3 617 и 3 254 кв. м. и квартира площадью 70,1 кв. м. Автомобилем за 2016 год глава орловской администрации так и не обзавелся.

Супруга Андрея Усикова за минувший год заработала 129 113,61 рублей. У нее, в отличии от чиновника, есть свой автомобиль — «Audi Q5».

Продолжение темы: Опубликованы сведения о доходах заместителей главы администрации Орла