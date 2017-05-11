В Орле легковушка протаранила ларек с шаурмой

Как сообщают очевидцы в соцсетях, происшествие случилось утром 11 мая около общежитий ОГУ на улице Мопра. ВАЗ-21099 врезался в ларек и «завалил» два холодильника, стоявших рядом. Свидетели отмечают, что легковушка попутно зацепила «Волгу».
Пострадал ли кто-либо, пока неизвестно. Впрочем, на место происшествия приехала «скорая».
Уже было как-то!
На ЦНТИ. Пилот пошёл на таран —>>> «шавухи»! xD
Ведро врезалось в бомжатник.
Наверное, яму пытался объехать, которая на фото, да не вписался.
Подвиг чей то?