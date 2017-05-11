В Орле легковушка протаранила ларек с шаурмой

11.05.2017 Важное, Новости

Как сообщают очевидцы в соцсетях, происшествие случилось утром 11 мая около общежитий ОГУ на улице Мопра. ВАЗ-21099 врезался в ларек и «завалил» два холодильника, стоявших рядом. Свидетели отмечают, что легковушка попутно зацепила «Волгу».

Пострадал ли кто-либо, пока неизвестно. Впрочем, на место происшествия приехала «скорая».


5 комментария В Орле легковушка протаранила ларек с шаурмой

    • На ЦНТИ. Пилот пошёл на таран —>>> «шавухи»! xD

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