В Орле стало доступно Яндекс.Такси

Сервис Яндекс.Такси, который позволяет вызвать машину без звонка оператору и следить за ее перемещением, появился в Орле. Заказать автомобиль можно на сайте или через мобильное приложение. В данный момент доступна только рубрика «эконом». Компания предлагает три тарифа — дневной (с 10 до 17 часов), ночной (с 17 до 10 часов) и тариф выходного дня.

Кроме всего прочего, сервис позволяет оставить комментарий для водителя и указать дополнительные требования — например, наличие детского кресла.