В Сети появилось видео ДТП со сбитым пешеходом на Наугорском шоссе

11.05.2017 Видео, Новости

Авария выглядит жутко.

Напомним, вечером 10 мая в Орле на Наугорском шоссе в районе остановки «Горгаз» случилось ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина. Он был сбит на «зебре».

На записи, которую на видеохостинг YouTube выложил пользователь Tiger181061, видны обстоятельства аварии. Автомобиль «Рено» ехал в левом ряду. В это же время соседний микроавтобус, а также встречные автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов. Водитель иномарки не учел этого и продолжил движение на полном ходу. Пешеход в это время шел и разговаривал по мобильному телефону. Уйти от ДТП не смог никто.

Из-за силы удара мужчина перекувырнулся в воздухе и рухнул на асфальт. Водитель «Рено» вышел оказывать ему помощь.


6 комментария В Сети появилось видео ДТП со сбитым пешеходом на Наугорском шоссе

  1. Водитель бесспорно виноват, но эту трагедию можно было бы избежать, помни пешеход, что он переходит улицу — место повышенной опасности.

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  3. ……а с автошколы ,В ТОМ ЧИСЛЕ ,учат сбрасывать скорость перед пешеходным переходом,тем более где слепая зона с пешеходом(не оправдываю пешехода,оба виноваты).

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  4. если правый ряд тормозит, значит точно кто-то выскочит, тем более знак перехода…. куда летел этот олень на рено?!?! сам водитель, но в данном случае целиком на стороне пешехода.

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  5. Водитель ответит по полной программе, возможно и для других водителей это будет уроком, чтоб сбавлять скорость на переходах и обращать внимание на остановившиеся машины. Но пешеходы не должны переходить проезжую часть вслепую, не осмотревшись по сторонам, этому нужно учить с самых малых лет, и не важно под какой знак и на какой свет (в смысле на зеленый) осуществляется переход. Обстоятельства могут быть разными, от аналогичного случая, когда водитель — Олень, до случая, когда пешехода просто не видно, либо у водителя отказали тормоза.

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