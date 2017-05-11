В Сети появилось видео ДТП со сбитым пешеходом на Наугорском шоссе

Авария выглядит жутко.

Напомним, вечером 10 мая в Орле на Наугорском шоссе в районе остановки «Горгаз» случилось ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина. Он был сбит на «зебре».

На записи, которую на видеохостинг YouTube выложил пользователь Tiger181061, видны обстоятельства аварии. Автомобиль «Рено» ехал в левом ряду. В это же время соседний микроавтобус, а также встречные автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов. Водитель иномарки не учел этого и продолжил движение на полном ходу. Пешеход в это время шел и разговаривал по мобильному телефону. Уйти от ДТП не смог никто.

Из-за силы удара мужчина перекувырнулся в воздухе и рухнул на асфальт. Водитель «Рено» вышел оказывать ему помощь.