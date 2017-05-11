В Сети появилось видео ДТП со сбитым пешеходом на Наугорском шоссе

Авария выглядит жутко.
Напомним, вечером 10 мая в Орле на Наугорском шоссе в районе остановки «Горгаз» случилось ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина. Он был сбит на «зебре».
На записи, которую на видеохостинг YouTube выложил пользователь Tiger181061, видны обстоятельства аварии. Автомобиль «Рено» ехал в левом ряду. В это же время соседний микроавтобус, а также встречные автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов. Водитель иномарки не учел этого и продолжил движение на полном ходу. Пешеход в это время шел и разговаривал по мобильному телефону. Уйти от ДТП не смог никто.
Из-за силы удара мужчина перекувырнулся в воздухе и рухнул на асфальт. Водитель «Рено» вышел оказывать ему помощь.
Водитель бесспорно виноват, но эту трагедию можно было бы избежать, помни пешеход, что он переходит улицу — место повышенной опасности.
Со школы учат, что надо смотреть по сторонам!
……а с автошколы ,В ТОМ ЧИСЛЕ ,учат сбрасывать скорость перед пешеходным переходом,тем более где слепая зона с пешеходом(не оправдываю пешехода,оба виноваты).
если правый ряд тормозит, значит точно кто-то выскочит, тем более знак перехода…. куда летел этот олень на рено?!?! сам водитель, но в данном случае целиком на стороне пешехода.
Водитель ответит по полной программе, возможно и для других водителей это будет уроком, чтоб сбавлять скорость на переходах и обращать внимание на остановившиеся машины. Но пешеходы не должны переходить проезжую часть вслепую, не осмотревшись по сторонам, этому нужно учить с самых малых лет, и не важно под какой знак и на какой свет (в смысле на зеленый) осуществляется переход. Обстоятельства могут быть разными, от аналогичного случая, когда водитель — Олень, до случая, когда пешехода просто не видно, либо у водителя отказали тормоза.
что с пешеходом-то? Жив, никто не написал.